Совет раввинов Европы (СРЕ) поддержал бойкот Facebook мировыми брендами из-за того, что соцсеть, по их мнению, бездействует в отношении распространения и разжигания ненависти, сообщили Mpravda.com в пресс-службе СРЕ.

Ряд крупнейших брендов мира, включая Coca-Cola, Adidas, Ford, Unilever и других, объявили Facebook бойкот из-за бездействия социальной сети в отношении распространения и разжигания ненависти. Свой протест корпорации выразили, отказавшись от платной рекламы на платформе. К кампании присоединились и еврейские организации из Европы и США, в частности, Антидиффамационная лига (ADL — американская еврейская неправительственная правозащитная организация) и Совет раввинов Европы (СРЕ).

Ранее Национальная ассоциация содействия прогрессу цветного населения (NAACP), организация защиты гражданских прав Color of Change, правозащитная организация Антидиффамационная лига США (ADL) и другие правозащитники призвали бизнес прекратить размещать рекламу в Facebook в июле, чтобы выразить протест из-за «публикаций с ненавистью, насилием и расизмом». После этого компании North Face, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever, Starbucks, Volkswagen и SAP заявили, что не будут размещать рекламу в Facebook, а некоторые из них — и в других соцсетях.

«Проявление антисемитизма, расизма и клевета – это не личное мнение, а предвестник преступления. Мы должны добиться, чтобы руководство социальной сети взяло на себя ответственность. Больно наблюдать, как мало делается сегодня, чтобы предотвратить разжигание и распространение ненависти в Facebook», — отметил президент СРЕ, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт.

Раввин заявил, что антисемитские послания и комментарии необходимо удалять сразу, а не в течение нескольких дней или недель проверок. Гольдшмидт также отметил, что подобный подход нужен не для цензуры или ограничения свободы слова, а для предотвращения совершений преступлений в реальном мире.

Несмотря на то, что приостановка рекламы участниками бойкота может нанести компании Facebook значительный ущерб, первоначальная позиция компании не выразила готовность изменить политику социальной сети. Однако позднее представитель Facebook подтвердил, что руководство компании проведет встречу с представителями неправительственных правозащитных организаций, организовавшими этот бойкот. В частности, во встрече примут участие представители Антидиффамационной лиги (ADL).