С 1 июля Европа начинает открывать свои границы для приезжих из третьих стран (в их число пока не включены граждане России и США), где эпидемиологическая ситуация схожая с той, которая наблюдается в ЕС. И уже с полмесяца открыто большинство рубежей внутри Шенгенской зоны. Для путешественников на воздушном транспорте выработаны новые правила и требования, продиктованные борьбой с распространением коронавируса.

Обязательный характер для авиапассажиров в Европе приобрело ношение маски – с момента входа в здание аэропорта вылета и до момента выхода из аэропорта назначения. Исключение может быть сделано лишь для детей до 6 лет и тех людей, которым по медицинским соображениям противопоказано ношение маски.

При этом, пассажиры должны менять маску каждые четыре часа. Плюс к этому им следует регулярно мыть руки и дезинфицировать их. С учетом времени на регистрацию, досмотр в зоне безопасности и самого перелета пассажирам рекомендуется иметь при себе как минимум одну маску про запас.

От пассажиров могут потребовать перед каждым полетом заполнять форму для самосертификации с заявлением, что у них нет COVID-19 или каких-либо его основных симптомов (повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание, боль в горле, головная боль, усталость, потеря вкуса или обоняния, диарея).

Пассажирам придется также заявить, что у них за последние 14 дней не было тесного контакта ни с кем, у кого был COVID-19.

Людям без заполненной формы может быть отказано в посадке на самолет. Подписывая форму, пассажиры дают согласие информировать местные органы здравоохранения, если у них в течение восьми дней после полета появятся симптомы коронавируса.

А чтобы авиакомпания могла связаться с пассажирами в течение не менее 14 дней после полета, необходимо указать свои контактные данные.

Во многих аэропортах введено правило, позволяющее пассажиру брать с собой в салон только одно место ручной клади – что ускорит досмотр багажа пассажиров и тем самым позволит минимизировать опасность заражения в аэропорту.

Естественно, при досмотре багажа от пассажиров требуется соблюдение дистанции в полтора метра между людьми.

Хотя поголовного обязательного измерения температуры не предусмотрено, аэропортам предписано иметь необходимое оборудование, чтобы быть готовыми в случае начать измерять температуру у всех пассажиров.

Авиакомпании в Евросоюзе не обязаны оставлять пустыми места в салоне самолета посередине, то есть между местом у окна и местом у прохода. Перевозчики могут это сделать, если это позволяет загрузка самолета.

В Италии, в частности, отменили ранее введенное требование к авиакомпаниям размещать пассажиров на расстоянии не менее метра друг от друга, при условии, что самолет оснащен высокоэффективным фильтром частиц.

По данным Международной ассоциации воздушного транспорта, такие фильтры способны улавливать более 99 процентов находящихся в воздухе микробов и поддерживать постоянный приток свежего воздуха, в результате чего весь воздух в салоне заменяется полностью каждые две-три минуты. Их используют практически все крупные пассажирские самолеты, летающие по всей Европе.

Некоторые авиакомпании, сообщает Deutsche Welle, планируют в ближайшие недели предлагать пассажирам добровольно пройти тестирование на коронавирус. Результаты проверки будут известны уже через 4 часа. Такой сервис может пригодиться для путешественников, направляющихся в страны, где при въезде необходим актуальный тест на COVID-19.