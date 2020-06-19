Депутаты Европейского парламента на пленарной сессии поддержали резолюцию, осуждающую все формы расизма, а также жесткие действия полиции США в отношении демонстрантов и журналистов в ходе недавних протестов в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда.

«В резолюции, которую поддержали 493 депутата, парламент решительно осуждает ужасающую смерть Джорджа Флойда, а также аналогичные убийства в других странах мира. Члены парламента призывают власти США бороться с расизмом и неравенством, критикуют жесткие действия полиции в отношении мирных протестующих и журналистов», — говорится в распространенном заявлении ЕП.

Депутаты выразили поддержку недавних протестов против расизма, прокатившихся по многим странам мира, но отметили «прискорбные факты мародерства, поджогов и вандализма со стороны некоторых агрессивно настроенных участников мирных акций». При этом в Европарламенте подчеркнули, что применение силы полицией при любых обстоятельствах должно быть «крайней мерой».

«Применение силы правоохранительными органами всегда должно быть законным, соразмерным, а также крайним средством, непропорциональное применение силы полицией недопустимо», — указывается в заявлении.

В последние недели по США и некоторым другим странам мира прокатилась волна протестов против расизма и полицейского произвола после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.

Корреспондент Mpravda.com Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, 31 мая подвергся нападению полиции — ему брызнули в лицо перцовым спреем после того, как он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Аналогичным образом полицейские обошлись с находившейся рядом группой американского телеканала VICE. Продюсер Sputnik Николь Руссел 1 июня пострадала в ходе освещения протестов у Белого дома. Несмотря на то что журналист несколько раз повторила, что она представитель прессы, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские в Вашингтоне выстрелили в нее резиновыми пулями.