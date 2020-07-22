Депутаты Европейского парламента поддерживают достигнутое в ходе саммита ЕС соглашение по фонду восстановления экономики, однако намерены внести изменения в проект многолетнего бюджетного плана Евросоюза, сообщил на пресс-конференции в Брюсселе глава Европарламента Давид Сассоли.

«Соглашение по плану восстановления мы считаем удовлетворительным, а многолетний финплан нуждается в некоторых корректировках, и мы верим в то, что это возможно», — сказал Сассоли.

Он, в частности, пояснил, что депутаты не считают возможным сокращать финансирование исследовательской работы, как предлагают лидеры ЕС.

«Завтра мы проведем пленарное заседание, на котором заслушаем президента Евросовета и главу Еврокомиссии. Это соглашение нуждается в дискуссии между тремя европейскими институтами: парламентом, Еврокомиссией и руководством Евросовета», — добавил Сассоли.

Во вторник рано утром в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов — как займы. В итоге под давлением «экономной четверки» — Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия — конфигурация фонда выглядит иначе: 390 миллиардов евро — как субсидии, 360 миллиардов — как займы.

Европейские лидеры по итогам саммита также достигли соглашения об общем финансовом плане на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро. Теперь предстоят консультации с Европарламентом, без одобрения которого решение по бюджетному плану не может вступить в силу.