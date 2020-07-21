Лидеры Европейского союза (ЕС) смогли согласовать план спасения экономики Европы и многолетний финансовый план. Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте глава Евросовета Шарль Мишель.

«Соглашение достигнуто!», — написал он.

Премьер Бельгии Софи Вильмес в свою очередь написала в Twitter, что соглашение хорошее, с бюджетом в 1,074 триллиона евро и планом восстановления в 750 миллиардов. «Никогда ЕС не решался настолько амбициозно инвестировать в будущее», — отметила она.

Затянувшийся на четыре дня вместо двух саммит ЕС завершился рано утром во вторник, 21 июля. Лидеры Европы четыре дня вели сложнейшие переговоры по наполнению, распределению и управлению пакетом для поддержки евроэкономики после COVID-19, который включает фонд восстановления и многолетний бюджетный план Евросоюза.

Перед началом заседания глава Евросовета заявил, что разработал новое предложение для лидеров Европы, которое стало результатом общей трехдневной работы и переговоров. По данным РИА Новости, Мишель предложил снизить с 500 миллиардов до 390 миллиардов евро объем субсидий в создаваемом фонде восстановления европейской экономики. В то же время сумма займов увеличится до 360 миллиардов евро.

В рамках предложения главы Евросовета предполагается, что 70 процентов средств фонда восстановления необходимо использовать в 2021-2022 годах на базе критериев Еврокомиссии. Остальные 30 процентов могут быть задействованы в 2023-м. В предложении также сохраняется озвученный ранее объем многолетнего финансового плана союза на 2021-2027 годы в 1,074 триллиона евро.