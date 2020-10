Европа поставила исторический рекорд в ходе привлечения заемных средств с помощью бондов. Об этом говорится в заявлении европейских властей.

ЕС 20 октября 2020 года приступил к размещению общеевропейских облигаций в рамках программы SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency), что является ключевым инструментом стратегии Брюсселя по смягчению негативных последствий коронавируса на европейскую экономику. Европа разместила бондов на 17 миллиардов евро, спрос на них со стороны инвесторов составил 233 миллиарда евро. При этом доходность по выпущенным бондам отрицательная.

В заявлении Брюсселя говорится, что как сама сумма займа, так и объем спроса стали рекордом для Европы. Это оказалось самым масштабным привлечением средств на наднациональном уровне в истории. Благодаря бондам Брюссель выдаст кредиты европейским государствам, чтобы помочь тем профинансировать программы поддержки занятости.