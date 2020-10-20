Европейская комиссия начала официальные процедуры в отношении Кипра и Мальты, в ходе которых проверит, насколько инвестиционные программы, позволяющие получить гражданство этих стран, соответствуют европейскому праву, говорится в заявлении ЕК.

«Европейская комиссия запускает сегодня процедуры нарушения в отношении Кипра и Мальты, касающиеся их программ по предоставлению гражданства в обмен на инвестиции, которые также называют «золотыми паспортами», — говорится в документе.

Правительствам Мальты и Кипра отводится два месяца, в течение которых они должны будут ответить на письма Европейской комиссии. Если ЕК не получит удовлетворительного ответа, то процедура нарушения будет продолжена, что грозит этим государствам санкционными мерами.