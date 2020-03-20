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Евро-2020 не переименуют в Евро-2021 из-за переноса на год

22:57 20/03/2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил, что чемпионат Европы-2020 не переименуют из-за переноса состязаний на 2021 год, сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что Евро-2020 должен был пройти в 12 европейских городах в честь 60-летнего юбилея турнира. Организаторы надеются, что планы смогут воплотиться в жизнь следующим летом: «Мы верим, что все локации останутся прежними, а турнир сохранит изначальный замысел – общеевропейское мероприятие в честь 60-летия чемпионата Европы». Поэтому название чемпионата не изменится и останется таким, как в этом году – «Евро-2020».

Напомним, Евро-2020 перенесли на год из-за ситуации с коронавирусом. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. В числе городов-хозяев турнира – Санкт-Петербург, Глазго, Лондон, Рим, Будапешт и другие локации. Тем, кто не сможет приехать на чемпионат в следующем году, УЕФА обещал вернуть деньги за уже купленные билеты.



