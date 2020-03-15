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Еврейские учебные заведения закрываются на карантин в связи с коронавирусом и по возможности переходят на онлайн-обучение. Те из них, в которых есть кампус, будут работать в закрытом формате, говорится в сообщении пресс-службы Федерации еврейских общин России (ФЕОР) в воскресенье.

«Еврейские учебные заведения закрываются на карантин до улучшения эпидемиологической ситуации, где это возможно, вводится онлайн-формат обучения. Учебные заведения с кампусом и общежитием продолжают работу в закрытом формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — написано в сообщении.

Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода призвал глав общин и верующих воздержаться от походов в общественные места.

«Если вы пришли в синагогу — держите дистанцию между друг другом, уроки Торы возможно проводить онлайн. При малейшем сомнении и в будни, и в шабат оставайтесь дома», — говорится в его письме к раввинам, председателям, прихожанам и работникам еврейских общин, предоставленном ТАСС пресс-службой организации в воскресенье.

Согласно письму президента ФЕОР, в связи с опасностью эпидемии нужно заранее начать подготовку к одному из главных иудейских праздников — Песаху.

«Мы находимся в преддверии праздника Песах, подготовка к которому связана с тщательной уборкой дома и синагог от хамца (любое мучное блюдо, при приготовлении которого в тесте произошел процесс брожения, запретное к употреблению в Песах — ТАСС). В этом году мы начинаем заблаговременно и в обязательном порядке регулярно обрабатываем все поверхности», — написал Борода.

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