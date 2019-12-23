Вечером воскресенья иудеи всего мира зажигали свечи. Это традиция древнейшего еврейского праздника — Хануки. В Москве на площади Революции первую ханукальную свечу зажег главный раввин России Берл Лазар, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Жемчугова.

Когда-то бог заставил гореть масло, которого должно было хватить в подсвечнике на один день, целых восемь суток, без перерыва. Эта легенда и легла в основу празднования Хануки. С тех пор иудеи зажигают свечи в память о чуде. В Москве традиция установилась сравнительно недавно благодаря бывшему мэру Юрию Лужкову. «Когда Юрий Михайлович услышал, что мы зажигаем свечи не в центре Москвы, он сказал, что это безобразие, что надо зажигать в центре, чтобы все люди это видели. Тогда уже мы начали зажигать именно здесь», — рассказал главный раввин России.

Сейчас к традиции присоединились уже многие города России. В Москве вечер продолжился красочным фейерверком и веселыми танцами под традиционную еврейскую музыку. «Я был удивлен размахом празднования Хануки. Прожив 25 лет в Израиле, могу вам сказать, что в Израиле такого нет», — отметил турист Вадим Жоров.

Хануку отмечают в течение восьми дней. Все это время верующие зажигают свечи в своих домах. Принято уделять особое внимание изучению Торы — священного писания, а также заниматься благотворительностью и совершать молитву. Кроме того, иудеи много веселятся и едят. Все блюда готовят на большом количестве масла. Ведь именно с него начинался праздник.

В Санкт-Петербурге празднование Хануки началось в Большой хоральной синагоге. Во дворе был установлен шестиметровый девятисвечный светильник. Гостей торжества ждал концерт, фейерверк и угощение. Один из главных еврейских праздников завершится 29 декабря.

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