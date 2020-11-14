Мир переживает эпидемию ожирения, а, следовательно, и сахарного диабета второго типа. По мнению экспертов, двумя главными причинами заболевания являются генетическая предрасположенность и лишний вес.

инсулин

Как сообщили ученые из США, ситуация складывается так, что большинство людей в современном мире рискуют заболеть сахарным диабетом второго типа, а причина кроется в инсулине, вернее, в его эволюции. Он участвует в метаболизме всех макронутриентов — белков, жиров, углеводов.

Неустойчивость этого важнейшего пептидного гормона приводит к тому, что современный человек оказывается уязвим для сахарного диабета с точки зрения эволюции. Сейчас инсулин, как отмечают ученые, находится как бы в эволюционном тупике, и есть большая вероятность того, что связано это с качеством продуктов, в которые добавляют всё больше химических усилителей вкуса, сбивающие с толку рецепторы.

Сахарный диабет второго типа характеризуется некоторой недостаточностью инсулина (в отличие от диабета первого типа) и обычно встречается у людей с лишним весом в возрасте за 40 лет. Хотя это заболевание все больше «молодеет».

Как сообщалось ранее, резкое повышение аппетита и постоянный голод могут свидетельствовать о развитии диабета второго типа. Это связано с тем, что уровень глюкозы в организме слишком высок, она не может попасть в клетки из-за резистентности к инсулину или в результате его нехватки. Организм не получает достаточно энергии, что и вызывает сильный голод.