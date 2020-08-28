Препарат позволяет снизить уровень липопротеидов низкой плотности и риск прогрессирования атеросклероза

Семейная гиперхолестеринемия представляет собой наследственное нарушение обмена холестерина, которое может приводить к раннему развитию сердечно-сосудистых заболеваний и высокому риску их осложнений.

В настоящее время лечение семейной гиперхолестеринемии связано с пожизненным приемом снижающих холестерин препаратов и курсами плазмафереза в некоторых случаях. Наряду с этим соблюдение здорового образа жизни способствует улучшению прогноза при сердечно-сосудистых заболеваниях.

В исследовании, опубликованном в журнале New England Journal of Medicine, новый препарат эвинакумаб эффективно снижал уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), то есть "вредного" холестерина, у людей с семейной гиперхолестеринемией. Препарат пока не зарегистрирован, возможно только его экспериментальное применение.

Доктор Фредерик Дж. Раал из Университета Витватерсранда в Йоханнесбурге, Южная Африка, и его коллеги провели двойное слепое плацебо-контролируемое исследование третьей фазы с участием 65 пациентов, страдающих семейной гиперхолестеринемией.

Участники получали обычную гиполипидемическую терапию, кроме того их случайным образом распределили на группы, в одной из которых людям вводился внутривенно эвинакумаб каждые четыре недели, в другой — плацебо.

Ученые обнаружили, что пациенты в группе эвинакумаба демонстрировали относительное снижение уровня ЛПНП на 47,1% от исходного, в то время как в группе плацебо — возрастание на 1,9 % от исходного на 24 неделе лечения. Соответствующая средняя абсолютная разница уровней ЛПНП между группами составила -132,1 мг / дл. Различий в отношении побочных эффектов терапии для двух групп обнаружено не было.

Снижение уровней холестерина ЛПНП и аполипопротеина B по сравнению с исходным уровнем до 24-й недели применения эвинакумаба наблюдалось как у пациентов с гомозиготной мутацией гена, ответственного за развитие гиперхолестеринемии, так и у пациентов с гетерозиготной мутацией.

Исследование финансировалось Regeneron Pharmaceuticals, производителем эвинакумаба.

doi.org/10.1056/NEJMoa2004215

