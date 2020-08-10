Алексей Купин очень любит устраивать различные баттлы, давать интересные задания участникам проекта и принимать участие в соревнованиях. Совсем недавно он предлагал своей супруге Майе отжаться, потанцевать и помыть свинью Настю, а сейчас Купин решил устроить личную жизнь Сергея Захарьяша и Евгении Штефан.



Вызвав Евгению на поединок, он предложил ей 20 тысяч рублей, если девушка позвонит Сергею и скажет, как сильно скучала по нему. Также Женя должна была сказать, что намерена вернуть с Захарьяшем отношения. По словам Штефан, она никогда не звонит своим «бывшим», но из-за стоявших на кону 20 тысяч, приняла решение сделать это.



До Сергея девушка дозвонилась с большим трудом, но он очень обрадовался, особенно когда она сказала ему, что сильно скучает. Стоит напомнить, что Сергей после расставания хотел и ждал, что бывшая возлюбленная вернётся, но Евгению вполне устраивала своя новая жизнь. Сейчас же Штефан говорит, что если у Сергея не завяжутся новые отношения, то она будет готова принять его в свои объятия.