Евгения Феофилактова вновь взывает к совести отца своего сына.

ГУСЕВ НЕ ПЛАТИТ АЛИМЕНТЫ НА СЫНА. ЧТО РАССКАЗАЛА ФЕОФИЛАКТОВА?

Продолжаем рубрику «отцы-молодцы». Несколько дней назад Евгения Феофилактова призналась, что Гусев не платит положенные алименты на сына.

А ведь Гусев — не наш Задойнов, у которого из приданого две футболки и варежки.

У Антона и отдых всегда люксовый, и бизнес процветающий. Таунхаус двухэтажный, машина дорогая, мышцы прокаченные, жена — красавица, а вот регулярно выплачивать денежки сыну Гусев тоже почему-то стесняется.

«Так печально, когда отец твоего ребёнка, живущий в трёх минутах от родного сына, не может перед 1 сентября оплатить до конца алименты в размере 14500. И дело не в деньгах, просто обидно за сына, что перед таким важным этапом в его жизни отцу всё равно, готов ли ребёнок к школе, надо ли ему что-то», – написала Женя в своём блоге.

Экс-участница утверждает, что финансовых нужд их семья не испытывает, а ребёнку не хватает внимания отца.

«Жалко, что Даниэль так нуждается в отце, а у того нет желания даже просто посидеть во дворе с ним на лавочке».

Одни мамы осудили Женю, другие поддержали за откровения экс-участницы.

«Я и так долго молчала, просто терпеть не могу, когда врут, у меня уже крик души. Отец обязан принимать участие в воспитании ребёнка как морально, так и материально. Я не вижу здесь никаких унижений, он должен платить по закону. Унижение – это когда обделяешь ребёнка деньгами, которые ему полагаются, только бы бывший ничего плохого не подумал о вас», – резюмировала Феофилактова.

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