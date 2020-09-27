Евгения Феофилактова прокомментировала эфир шоу «Бородина против Бузовой», на съёмках которого она недавно побывала.

Друзья, честно скажу … я шла на эфир как эксперт, не более. И тут выясняется- пришёл Гусь! Процитировали его вымышленный пост!!! О том что я ху🔥вая мать!!! Ребят, клянусь… меня мало что может вывести из себя … но когда дело касается моего СЫНА… я не могу держать себя в руках … мои глаза заливаются кровью!!!И когда горе-папаша строчит посты о том какая я мать, какая у меня квартира (с его ульяновской пропиской) … общаясь с сыном раз в 4!!!месяца, не зная ничего… меня клинит от несправедливости , он кричит о подарках в 2018 году … и прочий бред, который, типа ему сказала няня, которая не работает у меня года 3 и была уволена.

Я не знаю что войдёт в эфир , что вырежут, знайте одно… я никогда не любила этого человека, и вышла за него замуж только из-за Даниэля, об этом я тоже честно рассказала… да вы и сами знаете…что уж там. И когда он не приходил до 5 утра и шоркаясь по машинам и подъездам) , мне было все равно, и об этом он плакался сегодня и говорил, что я даже не звонила ему ни разу и не спрашивала где он… конечно, ведь я его НЕ ЛЮБИЛА!!!Да такое бывает, так случилось, но я поклялась себе, что мой сын не будет расти без отца, как я ((((. Я кайфовала что Антона нет дома!!! Поэтому с легкостью Я!!!!! ушла от него после его измены. Потом он как побитый пёс приехал к моему дому и говорил : «Моя МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА, я вернулся- вещи в багажнике» на что я засмеялась и сказала: «Вась, завтра в 12 у нас развод -не проспи!» и ушла).

Вот так мои дорогие , после чего, он жил от безысходна у МОИХ друзей и позже вернулся сами знаете куда. Не хотела выносить , но сегодня в эфире мне ничего не оставалось сделать как рассказать правду … но монтаж есть монтаж… могут многое не показать или показать «как надо», я напишу вам честно сама. И мне пофиг уже…правда . Я знаю одно… я воспитываю моего сына , мою любовь, по максимуму , как могу ,делаю что в моих силах … он моя жизнь , я всегда улыбаюсь и говорю ему об отце только хорошее. Он не испытывает стресса и живет счастливой жизнью , и когда приходит на эфир «папаша» который не видит сына, и ещё критикует меня-это больно, дорогие , очень… это не справедливо … ⬇