Евгений Ромашов после разрыва с Юлией Белой уже сначала флиртовал с одинокими островитянками Настей Стецевят и Яной Захаровой, а позже переключился на Алью Адхам. Последнюю парень даже позвал с собой в отель без камер, где ребята провели две ночи подряд.



Сама Алья заявляет, что между ней и Женей лишь дружба, но верится в это с трудом, ведь парень себя зарекомендовал как ловелас. Юля же тем временем проводит время на Яхте Любви, где она составляет компанию Никите Барышеву и Алесе Семеренко.



Девушка признается, что все еще не смогла забыть о Ромашове и постоянно предается воспоминаниям о красивых страничках их романа. Белая понимает, что бывший парень продолжает жить в ее мыслях и снах лишь потому, что она одинока и скучает без мужского внимания. Также девушка фантазирует о том, как Женя бы перестал заигрывать с одинокими участницами телестройки и вернулся бы к ней, но осознает, что этого уже никогда не произойдет.