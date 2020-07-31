Иосиф Оганесян и Александра Черно не устают принимать поздравления от родственников, друзей, участников, зрителей «Дома-2» и многочисленных поклонников. 30 июля на свет появился долгожданный малыш супругов. Александра вышла на связь с подписчиками и вкратце рассказала о своих ощущениях.



С прибавлением в семейство пару поспешил поздравить близкий друг Иосифа и участник «Дома-2» Евгений Ромашов. Он сказал тёплые слова молодым родителям по телефону, а потом ещё разместил трогательное поздравление в социальных сетях. В обращении Женя отметил, что Иосиф сможет воспитать достойно своего сына, привив ему лучшие качества, какими обладает сам, только не нужно учить его быть вредным, каким тоже порой бывает Оганесян. Также Ромашов пожелал терпения и сил новоиспечённым родителям, добавив, что они всегда могут рассчитывать на любую его помощь.



Не так давно, а именно в мае этого года, дружеские отношения ребят переживали не самые лучшие времена. Иосиф был против отношений Ромашова с Юлией Белой, у Жени были недопонимания с Александрой Черно, да и в целом ребята общались друг с другом меньше, чем хотелось бы. По словам Жени, сейчас общение с Иосифом наладилось и у них нет больше камней преткновения.