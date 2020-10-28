По словам Евгения Ромашова, если бы не закрыли Остров Любви, он обязательно бы туда вернулся.

РОМАШОВ О «ЗАТОЧЕНИИ» НА ОСТРОВЕ ЛЮБВИ

Женя Ромашов вернулся на Поляну, после «заточения» на островах. Участник признался, что хотел бы снова улететь на Сейшелы.

«Сначала было сложно, но со временем я понял, что жизнь на Сейшелах проще, график проще, тепло. Когда я летел в Москву, я планировал не задерживаться тут долго и вернуться на Острова, но площадку закрыли. Сейшелы были важной частью ДОМа-2 и зрителю нравились больше, чем Поляна», — считает Женя.

А ты смотрел эфир ДОМ-2. Остров Любви?