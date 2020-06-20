Анастасия Стецевят и Евгений Ромашов активно флиртуют на Острове Любви.

Некоторые участники по-прежнему изолированы на Острове любви, и происходящее на площадке становится все интереснее. Ромашов разглядел похудевшую Стецевят, которая оказалась не против ответить на флирт парня.

«Он очень хороший, добрый, душевный и талантливый парень. Просто в один момент ему попалась не та женщина, и его занесло. Я думаю, он просто одичал. Я тут хожу, спортом занимаюсь, он как любой мужик подмечает красивые формы», — говорит Настя.

Однако на Лобном девушка отказалась от столь нежной оценки Ромашова и заявила, что парень ей просто как брат.

Женя пока загадочно улыбается и не даёт конкретики, ну а Захарова делает вид, что все абсолютно нормально.

Хотел бы видеть Женю и Настю вместе?