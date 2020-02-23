Самолет с восемью россиянами, эвакуированными с судна Diamond Princess, прибыл в Казань на карантин, среди них один ребенок. Об этом сообщила в воскресенье, 23 февраля, руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы. <…> Восемь человек, четверо татарстанцы, среди этих восьми есть один ребенок», — цитирует Галимову ТАСС.

По ее словам, возможности казанской инфекционной больницы позволяют «обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение граждан». Кроме того, все эвакуированные будут помещены в отдельные боксы, отметила руководитель пресс-службы.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что восемь эвакуированных с корабля Diamond Princess россиян будут в течение 14 дней находиться на карантине в Казани.

Diamond Princess с 3,7 тыс. человек на борту отправился в круиз в конце января из японского города Иокогама. Во время поездки у 80-летнего пассажира из Гонконга выявили коронавирус (COVID-2019). 3 февраля лайнер, вернувшийся из круиза, не пустили в порт и отправили на двухнедельный карантин.

19 февраля, когда карантин был снят, с корабля сошли около 500 пассажиров, в том числе двое граждан РФ, чьи анализы на коронавирус были отрицательными. На данный момент заболевание диагностировано по меньшей мере у 634 человек на лайнере, трое из них россияне.

Вспышка COVID-19 началась в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. 18 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, ограничивающее въезд граждан КНР в страну.