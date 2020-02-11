Россияне, эвакуированные из зараженной китайской провинции Хубэй, после карантина разъедутся примерно по 44 городам России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу департамента здравоохранения Тюменской области Инну Куликову.

По ее словам, ситуация в центре, где находятся россияне, стабильная. Сейчас специалисты собирают информацию, в какие города вернутся эвакуированные, чтобы продолжить за ними наблюдение.

Большинство из них — 33 человека — вернутся в Москву, по девять человек отправятся Санкт-Петербург и Барнаул, восемь — в Челябинск, шесть — во Владивосток, пятеро — в Красноярск. По четыре человека поедут в Екатеринбург, Киров и Новокузнецк, по два человека — в Самару, Казань. Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Улан-Удэ.

Также среди городов Куликова назвала Астрахань и Благовещенск. В Тюмени останутся двое: один местный житель и один екатеринбуржец.

Ранее Россия эвакуировала из провинции Хубэй 144 человека, 128 из них — россияне, 16 — граждане стран СНГ. Их отправили на 14-дневный карантин в лечебно-реабилитационный центр «Градостроитель» в Тюменской области. Центр находится в 30 километрах от Тюмени, поблизости от него жилья нет. Вокруг него выстроили два периметра ограждения, территорию охраняют росгвардейцы.

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года.

Жертвами коронавируса, по последним данным, во всем мире стали 1018 человек, 1016 из них — на территории материкового Китая. Общее число заболевших в Китае достигло 42,6 тысячи человек, а выздоровели 2222 человека.

Случаи заболевания вирусом выявили в Бельгии, Канаде, Великобритании, Индии, Италии, Испании, Швеции, Австралии, Филиппинах, Малайзии, Франции, Германии, Финляндии, Камбодже, Непале, Шри-Ланке, Сингапуре, Саудовской Аравии, ОАЭ, Южной Корее, Таиланде, Тайване, Японии и США. 31 января стало известно о двух первых заболевших коронавирусом в России.

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