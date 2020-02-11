Эвакуированные из Китая граждане России, которые сейчас находятся в санатории «Градостроитель» под Тюменью, после карантина отправятся по 44 городам. Об этом во вторник, 11 февраля, журналистам рассказали в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

«Данные не окончательные, но предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России. Большинство собирается в Москву (33 человека). Еще из популярных городов: Санкт-Петербург и Барнаул (по 9 человек). Восемь поедут в Челябинск, шесть — во Владивосток, пятеро — в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ», — цитирует ТАСС представителя штаба.

Кроме того, свои маршруты планируют оказавшиеся в карантине граждане Белоруссии, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана.

В штабе отметили, что ситуация в санатории «Градостроитель» остается стабильной. Однако окончательные сроки выписки людей, которые находятся в карантинном центре, не называются.

5 февраля два самолета ВКС России эвакуировали россиян и граждан стран СНГ из Китая. Пассажиров доставили в профилакторий под Тюменью и поместили на карантин. Военные медики заявили, что вернувшиеся в Россию — в удовлетворительном состоянии, заболевших среди них не обнаружили.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Ухани в конце декабря. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Пик распространения нового коронавируса, по мнению ученых, может пройти во второй половине февраля.

По состоянию на 11 февраля, число заболевших в Китае составило 42 638 человек, выздоровели почти 4 тыс. граждан, умерли 1016 пациентов, пишет «Газета.ру».