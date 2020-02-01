Вывоз россиян из Китая через пункты пропуска стартовал в Приморье в субботу, 1 февраля. Об этом «РИА Новости» рассказал представитель краевого правительства.

Отмечается, что первый автобус вышел в 12:00 по местному времени (5:00 мск). Все три пункта пропуска — Пограничный, Краскино и Полтавка — работают. Приблизительно, на каждом пункте 40-50 человек.

31 января в Минздраве заявили, что принимаемые профилактические меры в связи с коронавирусом на территории России являются вынужденной и правильной реакцией.

Ранее в тот же день вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о том, что правительство начнет эвакуацию россиян из Китая. По ее словам, в Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй — 341.

По последним данным, количество зафиксированных в Китае случаев заражения новым типом коронавируса превысило 11,1 тыс. человек, а число летальных исходов достигло 258.

30 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба, решение ВОЗ поддержал представитель от России.

В конце декабря прошлого года в городе Ухань китайской провинции Хубэй началась вспышка пневмонии, которую вызвал новый вид коронавируса 2019-nCoV. Специалисты в Китае разработали метод лечения заболевания путем экстракорпоральной оксигенации (ЭКСМО) — насыщение крови кислородом. Власти страны ожидают, что эпидемия пойдет на спад к началу февраля.