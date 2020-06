Китайские ученые сообщили о новом штамме свиного гриппа, который потенциально представляет опасность для человечества.

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences было опубликовано исследование китайских ученых, которые обнаружили новый штамм свиного гриппа. Он способен передаваться человеку и имеет возможность выйти на масштаб пандемии.

По словам исследователей, новый штамм сочетает характеристики вируса птичьего гриппа, обнаруживаемого у птиц в Европе и Азии, и двух штаммов H1N1, один из которых является виновником пандемии свиного гриппа в 2009 году, а другой сам по себе является «гибридом» птичьего и свиного гриппа, имея гены и того, и другого.

Обнаруженный штамм получил название G4 EA H1N1. Он может заражать людей и обладает способностью спровоцировать пандемию. Ученые проанализировали около 30 тысяч мазков, взятых у свиней. Большинство из обнаруженных почти 200 вирусах свиного гриппа принадлежали к новому штамму. Он начал распространяться в 2016 году и способен передаваться от свиньи человеку, но заболевших человек в редких случаях может заразить другого.

Тревогу вызывает то, что у вируса есть гены H1N1, приведшего к пандемии свиного гриппа в 2009 году, а значит он способен научиться распространяться среди людей. Впрочем, по данных ученых, вероятность того, что это случится, очень низкая, если рассматривать конкретно этот штамм.

Более трех с половиной месяцев назад ВОЗ объявила пандемию коронавируса. В мире заболели более 10 миллионов человек, количество погибших превышает полмиллиона. Некоторые страны сейчас уже справились с инфекцией и не фиксируют существенного количества новых случаев. В других борьба еще продолжается. Между тем, специалисты прогнозируют вторую волну.