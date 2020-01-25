Два кота погибли после перелета из Нью-Йорка в Москву. Животные получили серьезные травмы при транспортировке. Их переноски были сломаны. Как объяснили в «Аэрофлоте», ответственность лежит на службах погрузки.

Человек, потерявший своих питомцев, — Максим Чумаченко. Как сообщило издание Baza, он летел из Нью-Йорка рейсом «Аэрофлота», который направлялся в «Шереметьево». Там у мужчины была короткая пересадка на следующий самолет до Софии.

Чумаченко пошел на стойку регистрации, чтобы узнать, все ли в порядке с животными — он вез трех котов породы колор-пойнт. На стойке терминала Максиму передали две сломанные переноски. Одна из них была повреждена настолько, что «дно ушло в потолок» — сверху ее даже перевязали веревкой, рассказал мужчина.

На рейс до Софии сотрудники «Аэрофлота» позволили Чумаченко взять двух кошек в салон. Но спасти их не удалось: одна умерла прямо в самолете, а вторая позднее на столе у ветеринара. Третья кошка выжила, но получила серьезное обморожение. Выяснить это мужчина смог уже в Софии. На своей страничке в Facebook он призвал строго наказать виновных.

«Моя претензия к людям, которые это сделали, я думаю, что она снята не будет никогда. На это есть статья Уголовного кодекса Российской Федерации — жестокое отношение к животным. Я хочу, чтобы они были осуждены исключительно по этой статье. Не по халатности, именно этот пункт должен преследовать этих людей, чтобы они боялись даже задавить таракана или любую мушку, не говоря уже о чем-то более крупном и более заметном».

«Аэрофлот» выразил соболезнования Максиму Чумаченко, отметив, что ответственность за инцидент несет компания «Шереметьево Хэндлинг». Ситуацию комментирует заместитель начальника пресс-службы «Аэрофлота» Вера Абанина.

Вера Абанина, заместитель начальника пресс-службы «Аэрофлота»: «Аэрофлот» искренне сожалеет о сложившейся ситуации. Этот инцидент находится в зоне ответственности компании «Шереметьево Хэндлинг», осуществляющей обработку багажа всех рейсов «Аэрофлота» в аэропорту «Шереметьево». В настоящее время сотрудники «Шереметьево Хэндлинг» ведут переговоры с хозяином питомцев. Мы приложим все возможные усилия, чтобы виновные в этой ситуации были привлечены к ответственности».

Для Чумаченко перевозка животных — основной род деятельности. Стоимость одного кота породы колор-пойнт начинается от 2 тысяч долларов. При этом по действующим правилам авиаперевозок животные фактически приравнены к обычному багажу, то есть все, на что может рассчитывать пассажир, — компенсация утраты килограмма вещей. Это около 2 тысяч рублей.

Но важнее, разумеется, гибель животных, за которых отвечают погрузчики. В «Аэрофлоте» уже призвали пересмотреть технологии транспортировки переносок с питомцами во всех российских аэропортах. Правила действительно пора менять, отмечает генеральный директор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев.

Виктор Горбачев, генеральный директор ассоциации «Аэропорт» Виктор Горбачев: «К сожалению, у нас законодательно не закреплено это нигде, какая-то ответственность, действительно, если ты перевозишь животину какую-то, что это должно приравниваться не к багажу, который может годами летать туда-сюда, это живое существо, к нему нужно как-то отдельно относиться. Это нужно дополнения, изменения в Федеральные авиационные правила, а может, даже и Воздушный кодекс».

Генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак считает, что любые поправки в регламенты будут фикцией, — важно оставаться людьми.

Борис Рыбак, генеральный директор консалтинговой компании «Инфомост»: «Авиакомпания заключает договор с хэндлинговыми компаниями на обработку багажа. И они на самом деле как бы не в сфере влияния „Аэрофлота“, но ущерб они наносят „Аэрофлоту“. Между прочим, „Шереметьево“ тоже там своими достижениями хвастается направо и налево. Руководство „Шереметьево“ должно было бы извиниться, выйти и сказать: „Извините, ребята, мы сейчас проведем работу, и такого больше не будет“. Ну какой сволочью надо быть, чтобы кошачью переноску бросать?! Тут надо просто людей воспитывать, других способов нет».

Буквально на этой неделе жительница Перми потеряла своего пса по пути в Берлин. По заявлению «Аэрофлота», наземные службы «Шереметьево» просто забыли его в Москве во время транзита. Собаку доставили следующим рейсом. У клетки с животным были сломаны колеса. После этого на сайте change.org появилась петиция с требованием поменять статус животных во время перелета с «Багажа» на «Пассажир с особыми нуждами».

Общественная палата сообщила о начале доработки правил авиаперевозки домашних животных. Они предусматривают возможность возить крупных собак и кошек в пассажирском отсеке за доплату.

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