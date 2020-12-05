По словам российского иммунолога Владимира Болибока, у некоторых коронавирусных пациентов можно наблюдать аномальное течение заболевания, связанное с температурой: после небольшого повышения она резко понижается.

градусник

Врач отметил, что высокая температура может держаться две недели, и это нормальная картина при ковиде. Однако бывают случаи, когда человека лихорадит буквально два дня, а затем температура у него резко снижается и не поднимается выше 35 градусов довольно долго. Это приводит к общей слабости и быстрой утомляемости.

Такой процесс, скорее всего, говорит о том, что при коронавирусе нового типа сбивается регуляция обмена веществ, отметил медик.

Ранее отмечалось, что самыми частыми симптомами коронавируса являются потеря обоняния и высокая температура, которую очень трудно сбить. Еще один частый симптом — кашель.

Ранее медики рассказали об особенностях COVID-19 после шести дней болезни. Так, через несколько дней после заболевания человек чувствует себя лучше. Утомляемость, кашель могут сохраняться еще довольно долго.

Глава Минздрава Михаил Мурашко накануне заявил, что в нашей стране наблюдается дефицит некоторых лекарств от коронавируса, поэтому рассматривается возможность наладить их поставки из-за рубежа.

По данным ВОЗ, в мире заразились 64 миллиона человек, почти полтора миллиона умерли.