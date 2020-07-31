Теле— и радиоведущий Владимир Соловьев прокомментировал новые заявления из Польши относительно крушения самолета президента Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году.

Заложили тротил: Польша обвинила РФ в гибели Качиньского

Как сообщал «Рамблер», в пятницу члены комиссии по повторному расследованию крушения заявили, что самолет президента Польши Леха Качиньского упал в результате взрыва, произошедшего на борту. По их словам, взрывное устройство было заложено в России во время ремонта самолета.

В комментарии «Ура.ру» Владимир Соловьев заявил, что, если бы Россия действительно имела отношение к трагедии, это привело бы к войне.

«Это трагический вопрос, к которому не имеет отношения Россия. Ведь если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО — это война. Ну, по логике», — сказал Соловьев.

Он напомнил, что Польша каждый год выдвигает новую версию крушения президентского борта и регулярно обвиняет Россию в причастности к трагедии.

По мнению телеведущего, в России физически не могли подложить бомбу, потому что самолет вылетел из Варшавы и не делал остановки в российских аэропортах.

Соловьев добавил, что такие серьезные заявления, как покушение на президента, должны подтверждаться результатами экспертиз, анализами и прочими доказательствами.

Самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским, польскими депутатами и военным руководством на борту разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Делегация направлялась в Катынь на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.