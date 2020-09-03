Журналист Станислав Натанзон заявил, что из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным Запад может запретить покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ), но «Северный поток-2» от санкций вряд ли пострадает. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Новые санкции в отношении России практически гарантированы», — считает Натанзон (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Он обратил внимание, что из-за ситуации с Навальным Меркель уже встретилась с главами Минфина, МВД, МИД, Минобороны и Минюста. Однако среди участников встречи не было министра экономики и энергетики.

« [Он — прим.ред.] со стороны немецкого правительства отвечает за реализацию проекта «Северный поток 2». Соответственно, можно предположить, что проект этот пока не под ударом», -заявил журналист.

Он отметил, что доллар уже отскочил к 75 рублям и выше из-за угрозы запрета на покупку ОФЗ. В то же время он подчеркнул, что запретить торговлю ОФЗ эффективно могут только США. По мнению Натанзона, гораздо более вероятны новые санкции в сфере высоких технологий.

Вероятность отключения России от международной системы передачи информации и совершения платежей SWIFT Натанзон счел невысокой.

«Этот шаг — это война. Скажем так: если кто-то верит, что российские власти действительно настолько безрассудны, что два раза травили людей одним и тем же ядом, то он должен поверить, что после отключения SWIFT Россия просто уничтожит этот мир к хренам собачим, потому что не нужен нам этот мир без кредитных карточек», — заключил он.

Как писал «Рамблер», врачи из клиники Charite, где лечат Навального, попросили Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера провести дополнительные исследования. В Германии заявили, что результаты этих исследований доказали отравление оппозиционера ядом из группы «Новичок».

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Навального хотели «заставить замолчать». По ее словам, теперь правительство России должно ответить на «серьезные вопросы».

В МИД России заявили, что утверждения немецких властей голословны. Дипломаты подчеркнули, что Германия так и не ответила на запрос Генпрокуратуры РФ о результатах анализов Навального.