Победительница российского отборочного тура на детское «Евровидение» София Феськова выиграла честно, а ее травля «недопустима ни при каких обстоятельствах». Об этом заявила генеральный директор организатора отбора Академии Игоря Крутого Стелла Хачанянц, пишет «Комсомольская правда».

Как сообщал «Рамблер», лидером зрительского голосования во время отбора российского представителя на детском «Евровидении» был Рутгер Гарехт, но после суммирования голосов жюри и зрителей победу одержала София Феськова. Мать Гарехта усомнилась в честности голосования, а в соцсетях заподозрили победительницу и ее семью в связях с организаторами конкурса.

По словам генерального директора Академии Игоря Крутого, в Сети унижают и оскорбляют победительницу отбора.

«Происходит чудовищная ситуация с травлей ребенка, которая недопустима ни при каких обстоятельствах», — заявила Стелла Хачанянц.

Она напомнила, что в конкурсе всегда есть победитель и проигравшие, и отметила, что переходить границы недопустимо.