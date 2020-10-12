Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль в интервью «Комсомольской правде» объяснил очередную эпидемию коронавируса в России. По его словам, растущее количество зараженных и госпитализированных россиян обусловлено тем, что многие из них не верят в то, что могут заболеть.

За минувшие сутки, как сообщал «Рамблер», в России было зарегистрировано более 13 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время общее количество инфицированных в РФ составляет почти 1,3 миллиона человек.

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Комментируя ситуацию, доктор Леонид Рошаль отметил, что по сравнению с первой волной распространения инфекции «число инфицированных больше» и «количество госпитализированных тоже больше». По словам медика, это говорит о том, что «инфекция еще не побеждена».

«И ещё это говорит о том, что наш народ любит жить на авось. Принцип такой: случится с кем-то, но не со мной. Меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все — без масок. Маски — это же так просто! Это так не дорого! — пояснил Рошаль.

Доктор добавил, что главная рекомендация для россиян — предохранять не только себя, но и окружающих. Медик пояснил, что в сезон простуд и ОРВИ риск заболеть повышается многократно. Рошаль подчеркнул, что беречь и беречься» нужно «вдвойне и втройне».