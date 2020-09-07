Уролог Наталья Ермакова рассказала, что одним из условий возникновения камней в почках может стать нарушение метаболизма (обмена веществ). Также существуют внешние факторы, провоцирующие образование камней, и это может быть даже обычная вода, но с большим содержанием солей.

почки

Что касается продуктов, то на первый взгляд они во всех отношениях полезные, однако содержат пуриновые основания, много солей кальция: солёная рыба, куриное мясо, морепродукты, некоторые овощи и фрукты.

Например, возникновению оксалатных камней может способствовать чрезмерное увлечение салатом, шпинатом, свеклой и огурцами (любимая еда приверженцев ЗОЖ). Фосфатные камни образовываются из-за кисломолочной продукции (тоже полезный вроде бы продукт). Уратные камни возникают при злоупотреблении кофеином, мясными и бобовыми продуктами. Все это еще раз подчеркивает тот факт, что все должно быть в меру, пусть это и очень полезная еда.

— Условия нарушения оттока мочи из почки, сужение мочеточника или лоханочно-мочеточникового сегмента или его структуры, наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса — все это тоже условия, при которых развивается мочекаменная болезнь, — отметила уролог.

Каковы симптомы мочекаменной болезни? Это болевые ощущения в поясной области (непрекращающаяся или периодическая тупая либо острая боль). Это может быть почечная колика (сильнейшая боль, которая свидетельствует о закупорке мочеточника). Также возможна боль при мочеиспускании и изменение цвета мочи (примеси крови или гноя). Могут быть тошнота, рвота, повышенное давление и температура, вздутие. Как только появляются первые признаки МКБ, следует незамедлительно обратиться к врачу.