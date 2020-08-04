Власти Чечни вернули из Москвы в республику более сотни молодых людей, которые вдали от дома начали употреблять наркотики, а также нарушать общественный порядок. Об этом пишет РИА Новости.

По данным издания, депутат Госдумы Адам Делимханов провел в Грозном встречу с молодыми людьми, которые были возвращены на родину. На встрече также присутствовали родственники провинившихся, представители духовенства и правоохранители.

«Где бы вы ни находились, вы представляете чеченский народ, и недостойные поступки дискредитируют имя чеченца, мусульманина, а такое допустить мы не можем. Поэтому мы вернули вас домой, чтобы помочь, и при содействии родственников вы осознали и исправили свои ошибки», — подчеркнул Делимханов.

Он также отметил, что «недопустимо драться из-за каких то тысячи-пятисот рублей или горстки таблеток».

«Это позор, и никто не позволит этого, где бы вы ни находились — в Москве, Питере или другом регионе», — заверил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что нарушители порядка пройдут трудовое воспитание и будут задействованы в различных работах на улицах городов и районов республики.

Как сообщал «Рамблер», ранее глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об устройстве на работу дворником чеченца, который со словами «Ахмат — сила» бросил банку из-под энергетика в молодого человека в автобусе.