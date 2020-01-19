Людмила Поргина была гостьей программы «Секрет на миллион» на телеканала НТВ.

Она ответила на многие вопросы телеведущей и, в частности, воспользовалась возможностью, чтобы публично опровергнуть наветы недоброжелателей.

Как заявила Поргина, ее постоянно упрекают в том, что она тратит деньги, собранные на лечение Николая Караченцова, и живет, якобы ни в чем себе не отказывая.

Однако никто не хочет задуматься о том, сколько сил и лет жизни она потратила, ухаживая за тяжелобольным супругом.

Так, по ее словам, во время болезни артиста Ленком перечислял им 120-130 рублей. Но в связи с тем, что на лечение Караченцова уходили большие суммы, не хватало и этого.

После смерти мужа Поргиной театр выплачивает примерно 60 тысяч, за что она чрезвычайно благодарна.

«Я без претензий, это вообще подарок, потому что на сцену я не выхожу. У меня есть сын и друзья, они помогают», — цитируют ее слова News.ru.

Что же касается вызвавшей нездоровый интерес у хейтеров поездки в Италию, то она состоялась по горящей путевке и обошлась Людмиле Поргиной в 30 тысяч рублей.

Вдова крайне возмущена шумихой вокруг ее «шикарного» образа жизни, который таковым вовсе не является.

«Это просто подлость по отношению к Караченцову», — считает она.

Как ранее писал «Рамблер», Людмила Поргина, прожившая в браке с Николаем Караченцовым 40 лет, рассказала в превью к ток-шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион, что их союз вовсе не был идеален.

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