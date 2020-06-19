Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал заявление музыканта Стаса Барецкого о том, что он выпивал с актером перед аварией и находился вместе с ним в машине.

Пашаев назвал заявления Барецкого пиаром и заявил, что оно не соответствует действительности.

«Ефремов в машине был один», — сказал адвокат РИА «Новости».

Ранее и сам Барецкий признал, что не ехал в машине с Ефремовым. В комментарии РИА «Новости» он заявил, что после того, как в СМИ появилось его заявление о машине, ему позвонили из московского главка МВД.

«Мне звонили из главка. Говорят: «На камерах вас не было». Да, не было», — подтвердил Барецкий.

Выяснилось, кто был рядом с Ефремовым в момент ДТП

Как сообщал «Рамблер», ДТП с участием Ефремова произошло в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб. Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.