Журналист Владимир Познер назвал «злобным враньем» рассказы иностранцев о том, что в России якобы «едят детей». Его слова опубликованы на сайте Познер Online.

Как стало известно, так Познер ответил на вопрос российской студентки, которая учится в Болонском институте в Италии. По словам девушки, в ходе беседы с местными студентами ей рассказали якобы о случаях каннибализма в России, жертвами которого были дети.

«В итальянских школах очень мало рассказывают о временах Муссолини. В американских — о геноциде индейцев, в турецких — об армянской резне 1915 года», — отметил Познер.

Он считает, что подобные стереотипы о России являются результатом ложной информации о стране в зарубежных СМИ.

«Насчет того, что в России едят детей, это злобное вранье. Что до стереотипов о русском народе, то это результат многолетнего старания итальянских СМИ, и это отвратительно», — отметил журналист.

Ранее Познер заявил, что в стране есть "много уродливого", однако признал, что Россия прекрасная и необыкновенно красивая страна.

Владимир Познер имеет гражданство трех стран — России, США и Франции. В 1991-1997 годах телеведущий жил в США, где работал на телеканале CNBC, после чего вернулся в Россию.

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