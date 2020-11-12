Дистанционное обучение не спасет от коронавируса и нанесет вред обществу. Такое мнение высказал профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский.

Профессор назвал ввод дистанционного образования для школьников 6-11 классов «неадекватными мерами». Он призвал власти отказаться от удаленных занятий и вернуть детей в школы.

«Дети должны ходить в школы с первого по одиннадцатый класс. Опасность есть, но с ней придётся смириться, дети не могут не учиться годами. Это неправильно», — сказал Аграновский радиостанции «Говорит Москва».

По мнению вирусолога, дома дети не учатся и еще больше времени проводят в гаджетах. Профессор отметил, что социализация, общение и воспитание проходят в школе, а не на дистанционном обучении.

«В краткосрочной перспективе такие меры могут дать незначительный эффект с точки зрения распространения вируса, но в долгосрочной перспективе они принесут вред и детям, и обществу», — резюмирован Аграновский.

Как сообщал «Рамблер», в октябре московские школы ушли на двухнедельные каникулы, после которых учащиеся 6-11 классов перешли на дистанционное обучение. Эта мера действует до 22 ноября, но не исключено, что режим удаленных занятий для старших школьников будет продлен.