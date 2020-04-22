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Коронавирус ниспослан людям за грехи мира, забывшего про Бога, считает настоятель храма святителя Алексия в Рогожской слободе, кандидат биологических наук Владимир Духович.

«Мы должны прекрасно понимать, что это не просто болезнь. Я абсолютно убежден, что эта болезнь сейчас ниспослана людям за грехи мира, забывшего про Бога. И никогда не надо думать, что это за грехи кого-то другого — это и за твои собственные грехи. И надо это принимать именно так», — сказал он в интервью РИА «Новости».

Духович посоветовал постоянно молиться, чтобы Господь простил эти грехи и помиловал. По его словам, молиться нужно искренне, не словами, а сердцем.

По мнению Духовича, в том, что распространение вируса пришлось на Великий пост, есть особенный «духовный смысл». Это время дано людям для осмысления их греха.

Как писал «Рамблер», ранее представитель Русской православной церкви Владимир Легойда призвал верующих не рваться в храмы во время пандемии коронавируса и напомнил, что ограничения будут временными.

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