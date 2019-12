View this post on Instagram

Всегда пытаешься найти самые точные слова.Чтобы без пафоса и формальностей…Это мама моего друга Дениса.Сегодня ее не стало…А мы друг другу опять говорим, что вот их,великих,любимых,главных становится всё меньше и меньше.Не понимая, что на самом деле меньше становится нас…Прощайте,любимая Галина Борисовна!Спасибо Вам!