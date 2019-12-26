Телеведущий Иван Ургант в Instagram выразил соболезнования семья художественного руководителя «Современника» Галины Волчек. Прославленный режиссер умерла в возрасте 86 лет в Боткинской больнице. Официальная причина смерти пока не озвучена.

«Всегда пытаешься найти самые точные слова. Чтобы без пафоса и формальностей… Это мама моего друга Дениса. Сегодня ее не стало… А мы друг другу опять говорим, что вот их, великих, любимых, главных становится все меньше и меньше. Не понимая, что на самом деле меньше становится нас… Прощайте, любимая Галина Борисовна! Спасибо вам!» — заявил Иван Ургант.

View this post on Instagram Всегда пытаешься найти самые точные слова.Чтобы без пафоса и формальностей…Это мама моего друга Дениса.Сегодня ее не стало…А мы друг другу опять говорим, что вот их,великих,любимых,главных становится всё меньше и меньше.Не понимая, что на самом деле меньше становится нас…Прощайте,любимая Галина Борисовна!Спасибо Вам! A post shared by Иван Ургант (@urgantcom) on Dec 26, 2019 at 9:42am PST

Отметим, что у Галины Волчек остался сын Денис Евстигнеев от первого мужа актера театра и кино Евгения Евстигнеева. Он трудится уже много лет кинорежиссером.

Галина Волчек попала в больницу 23 декабря. Причем еще накануне она общалась с актерами и все было нормально. Галина Волчек — знаменитая советская актриса театра и кино. С 1989 года она бессменно руководила «Современником».

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