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Вакцина от туберкулеза (БЦЖ) повышает иммунную защиту от COVID-19, предположила заслуженный врач России, телеведущая Елена Малышева в эфире передачи «Жить Здорово!».

Она привела в пример исследование, авторы которого проанализировали смертность от COVID-19 в странах, где была вакцинация от туберкулеза и она отсутствовала. Врач отметила, что в странах, где наблюдается вспышка коронавируса, таких как США и Италия, вакцинации БЦЖ нет.

«В Бразилии вакцинация от туберкулеза началась в 1920 году. Все жители Бразилии без исключения, вся группа риска вакцинирована. Смертность от коронавируса в сто раз ниже. Это космос!» — рассказала Малышева.

Телеведущая выразила надежду, что высокий уровень вакцинации БЦЖ в России станет причиной низкой смертности от коронавируса.

«Я думаю, что это один из факторов, который имеет место. Все-таки в России введена вакцинация от туберкулеза. Она покрывает примерно 95 процентов детей», — пояснил врач-иммунолог Андрей Продеус.

Он отметил, что вакцина от туберкулеза (БЦЖ) влияет на врожденный иммунитет человека и делает его сильнее и эффективнее при защите от инфекционных процессов. При этом она может помогать лечить раковые опухоли.

«Активность течения гриппозных и респираторных инфекций в странах, где дольше сохраняется БЦЖ, число летальных исходов и тяжесть заболевания меньше. Сейчас мы это видим в европейских странах, где раньше закончили тотальную вакцинацию», — подчеркнул Продеус.

Ранее эпидемиологи из Техасского университета (США) обнаружили, что в странах, где проводилась программа вакцинации от туберкулеза, случаев заражения коронавирусом в десять раз меньше по сравнению с теми, где такой программы не было.

Другие американские эпидемиологи провели аналогичное исследование и также обнаружили связь между смертностью от COVID-19 в разных странах и тем, как давно и насколько широко в них применяли вакцину БЦЖ, предназначенную для борьбы с туберкулезом. Удалось установить, что использование этой прививки снизило уровень заражения, так что, по мнению исследователей, она может стать одним из главных инструментов в борьбе с коронавирусом.

Врач и телеведущий Александр Мясников предположил, что, возможно, причиной низкой смертности от COVID-19 в России является вакцинация БЦЖ, однако точной информации на сей счет у него нет.

Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что если данные о том, что население, которое проходило вакцинацию БЦЖ, переносит коронавирус легче, то у России в этом плане есть некоторое преимущество.

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова допустила, что вакцина от туберкулеза (БЦЖ) может сыграть определенную роль в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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