Журналист Владимир Познер прокомментировал заявления Алексея Навального немецкому изданию Der Spiegel о том, что он был отравлен по личному указанию российского лидера Владимира Путина, а также о том, что омские врачи не собирались выпускать его на лечение в Германию и ждали, пока он умрет.

Навальный может снова впасть в кому

По словам Познера, «политический оппортунист» Навальный «выжимает из создавшейся ситуации все, что может».

Журналист назвал заявления оппозиционера странными и подчеркнул, что если бы у российских властей было намерение убить Навального, они бы это сделали и не позволили бы ему вылететь в Берлин.

«Ведь если бы хотели его убить, то легко было бы сделать это в больнице, легко было бы не выпустить его в Германию, это же очевидно», — написал Познер на своем сайте Pozneronline.

Журналист предположил, что заявления оппозиционера рассчитаны на западную аудиторию.

Ранее, как сообщал «Рамблер», омский профсоюз медиков назвал оскорбительными высказывания Алексея Навального о сотрудниках больницы, куда его госпитализировали с отравлением.