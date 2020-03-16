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«Это фейк»: Роналду не отдаст свои гостиницы больным коронавирусом

05:32 16/03/2020

На прошлой неделе газета Marca сообщила, что футболист «Ювентуса» Криштиану Роналду отдаст свои гостиницы под госпитали для больных коронавирусом и возьмет на себя их содержание.

Несколько дней спустя, журналист Ману Сайнс в своем микроблоге заявил, что это фейк.

«Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в Португалии в больницы. Фейковые новости», – написал Сайнс.

No es verdad que Cristiano vaya a convertir sus hoteles de Portugal en hospitales. Fake news. #YoMeQuedoEnCasa — Manu Sainz (@Manu_Sainz) March 15, 2020

Позднее газета Marca удалила материал о намерении Роналду, который пребывает на карантине в Португалии, после того, как 12 марта коронавирус был выявлен у защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани, уточняет ТАСС.

Футболист несколько дней назад опубликовал в Instagram заявление, в котором обратился к 207 миллионам подписчикам не как футболист, а как сын, отец и человек, разделяющий происходящее во всем мире. Роналду подчеркнул важность заботы о себе, своем теле, гигиене и соблюдении распоряжений ВОЗ.

«Защита человеческих жизней должна стать приоритетной задачей над любыми иными интересами. Я разделяю боль потерь тех, чьи близкие погибли от болезни, я поддерживаю тех, кто борется с болезнью, как Даниэле Ругани, и я бесконечно признателен тем восхитительным врачам, которые жертвуют собой ради спасения жизней», – написал Роналду в сообщении.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Mar 13, 2020 at 9:15am PDT



