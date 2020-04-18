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Россияне продолжают ставить под угрозу жизни сограждан, несмотря на призывы властей соблюдать санитарные правила в магазинах. Они касаются продуктов без перчаток, кашляют, не прикрывая рот, а также используют супермаркеты как место встреч с приятелями. В Роспотребнадзоре «Газете.Ru» рассказали, кто ответственен за нарушения санитарных ограничений в магазинах, а в Госдуме напомнили, какое наказание понесут нарушители правил.

Повсеместный режим самоизоляции сделал продуктовые магазины самыми популярными местами для посещения среди россиян. И несмотря на санитарные правила, призванные снизить скорость распространения COVID-19, люди продолжают закрывать на них глаза.

Так, москвичка Ольга Шпайдель рассказала «Газете.Ru», что уже не первый раз приходится выходить из магазинов без покупок.

«Один раз покупательница на протяжении долгого времени громко кашляла на весь магазин, даже не закрываясь ничем», — рассказала она.

Ее землячка Татьяна Корочинская стала свидетелем того, как мужчина покашлял в руку, а затем ею же стал перебирать лежащие на прилавке огурцы.

«Я видела, как женщина голыми руками взяла кочан капусты, стала снимать с него верхние слои и вертеть в руках, а потом все это просто положила обратно к овощам», — возмутилась еще одна москвичка Наталья в разговоре с «Газетой.Ru».

О санитарных нарушениях в одном из магазинов Тольятти «Газете.Ru» сообщила местная жительница Анна Болотина.

«Я была в маске, вся в антисептике, рядом со мной стояли мать и дочь, и одна из них очень активно грызла ногти, после чего с невозмутимым видом продолжала перебирать товары», — сказала она.

Вместе с тем после запрета на прогулки по городу подростки сделали супермаркеты местом для встреч с друзьями.

«У меня рядом с домом есть небольшой магазин, я хожу туда постоянно. И вот там компания подростков из 10 человек стоят буквально каждый день — слушают музыку, обнимаются, целуются. Это дико», — рассказала москвичка Анастасия Чистова.

В ответ на просьбы соблюдать дистанцию и санитарные нормы некоторые посетители магазинов начинают вести себя агрессивно. Когда москвичка Татьяна Копенкина стояла в очереди на кассу, соблюдая дистанцию по расчерченным линиям, другая покупательница демонстративно встала перед ней.

«Когда я ей сказала, что стою в очереди, она возмущенно ответила: «Надо нормально вставать, а то не поймешь ничего», и с недовольным лицом встала за мной впритык», — поделилась собеседница «Газеты.Ru».

Еще одна жительница столицы Елена Детенчук рассказала, что один из посетителей супермаркета начал критиковать за маску на лице. «Мужчина, что был передо мной, обернулся и с очень осуждающем взглядом сказал, глядя на меня:

»Вот, что с людьми паника делает!». Это меня очень взволновало, и я ответила: «Это не паника, это меры предосторожности», и тем самым нарвалась на еще больший шквал осуждения от него», — пояснила она «Газете.Ru».

Нарушение санитарных ограничений и агрессивное поведение допускают не только посетители, но и сотрудники магазинов.

«Подошли купить сыр, и продавец, видимо, по старой памяти послюнявила палец, чтобы открыть пакет и сложить в него продукты. Причем так делают многие — делали и будут делать», — поделилась с «Газетой.Ru» жительница Белгорода Мария Ковалева.

56-летняя жительница поселка Металлострой под Санкт-Петербургом Ирина Князева, заметив, что продавец берет ее товар голыми руками, попыталась отказаться то купленного и позвала администратора.

«Вместо того чтобы извиниться он стал меня унижать, у меня поднялось давление, заболело сердце, а администратор продолжил надо мною издеваться», — заявила пенсионерка «Газете.Ru».

Терапевт сети клиник «Семейная» Александр Лаврищев предостерег, что такое поведение россиян может привести к ускорению распространения коронавирусной инфекции.

«Я сам недавно столкнулся с тем, что у продавца в одном из магазинов был спущен респиратор и надеты грязного вида перчатки, о гигиене никакой речи и не было», — возмутился врач.

Он также заметил, что риск заразиться повышают и неправильные разметки для соблюдения дистанции.

«Например, в последнее время я видел настолько нелепые отметки на полу, что людям приходится стоять на полтора метра от витрины, а больше никаких знаков нет — как будто коронавирус распространяется только по прямой траектории», — пояснил Лаврищев «Газете.Ru».

Тем временем, пытаясь обезопасить посетителей от COVID-19, в одном из крупных супермаркетов Санкт-Петербурга рядом с мясными прилавками поставили вертикальные пластиковые перегородки с маленьким окошком, через которое покупателю передают пакет с мясом, сообщила жительница города Виолетта Сажина «Газете.Ru». Однако, по ее словам, такая мера лишь усугубила ситуацию.

«Из-за толщины преграждения покупатель и продавец друг друга не слышат, поэтому нагибаются к этому окошечку и переговариваются через него практически лицом-к-лицу», — пояснила девушка.

Завкафедрой нейро— и патопсихологии МИП Илья Плужников убежден, что россияне не до конца осознают необходимость санитарных норм и параллельно испытывают серьезный стресс из-за пандемии.

«Ситуация усугубляется тем, что в интернете существует масса противоречивой информации — помогает маска или нет, нужно соблюдать дистанцию или нет», — рассказывает медик «Газете.Ru».

По его мнению, у людей проявляется желание нарушать правила, так как они не могут сдерживать свою агрессию.

«Тогда часто они направляют гнев на социально уязвимые группы. Например, на иностранцев, которые обслуживают магазины», — отметил он.

При этом Плужников считает, что лучшим решением для всех граждан, которые становятся свидетелями несоблюдения санитарных норм, будет просто уйти от источника потенциального заражения.

«Если человек уже вышел на улицу откровенно без маски, не соблюдая санитарные нормы, то разубедить его можно, только предъявив какие-то действительно весомые аргументы, для чего потребуется очень много времени», — объяснил психолог.

В Роспотребнадзоре «Газете.Ru» сообщили, что ответственность за создание условий для соблюдения правил личной гигиены в супермаркетах лежит на персонале, а, значит, контроль за посетителями должен вестись именно работниками магазинов.

Заслуженный врач РФ и депутат Госдумы Николай Говорин предположил, что работникам и посетителям магазинов необходимо полностью разъяснить их обязанности. С ним согласна зампред комитета Госдумы по охране здоровья Наталья Санина.

«У нас в магазинах стоит охранник. Ну почему бы его не привлечь к тому, чтобы он следил, вежливо просил? И на выходе еще раз напомнить о необходимости продезинфицировать руки», — сообщила депутат «Газете.Ru».

«Это ужасно. В целом такие истории о несоблюдении санитарных норм — просто кошмар. Это должно подвергаться широкому и серьезному осуждению общества», — заключила Санина.

Депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный напоминает, что санитарные нормы прописаны в законе и их нарушение попадает под действие статьи «Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» и предусматривает административную ответственность — вплоть до штрафа в 30 тыс. рублей.

«Конечно, поставить полицейских в каждом магазине нереально, но в критических конфликтных случаях — можно обратиться в правоохранительные органы, где составят протокол о нарушении. Чиновники областных администраций также наделены таким правом», — пояснил парламентарий «Газете.Ru».

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