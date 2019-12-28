Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что больше месяца не общался с женой, фигуристкой Татьяной Навкой. Слова Пескова приводит РИА Новости.

«Это действительно так, я ее не видел больше месяца. А еще у нас так получается, что у меня тоже работа такая не совсем спокойная. Поэтому мы, фактически, не пересекались последние пару месяцев», — рассказал президентский пресс-секретарь.

Татьяна Навка долго и напряженно занималась подготовкой нового ледового шоу «Спящая красавица».

Премьера шоу состоялась в пятницу, на неё прибыл Песков. Он увидел жену не только на льду, но и в воздухе. В финале выступления фигуристку с помощью специального приспособления подняли над зрительным залом, чтобы создать эффект полёта.

«Мурашки были, когда Таня летела надо мной… Она молодец, я ей восхищаюсь. Я очень боялся, что она упадет. Но она бесстрашная. Слава Богу, что все хорошо закончилось», — сказал Песков.

Ранее «Рамблер» сообщал, что пара Песков-Навка вошла в российский топ-5 самых громких свадеб десятилетия.

Видео дня. Видео народных безумств в отсутствие снега