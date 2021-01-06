Самой достоверной версией возникновения пандемии, которую мир переживает с такими потерями, является утечка из лаборатории в китайском Ухане. Об этом сообщил Мэтью Поттингер, замсоветника президента по нацбезопасности (США).

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Доказательств этой теории представитель власти не привел, однако он сослался на «последние данные разведки».

Комментарий Поттингера прозвучал на фоне подготовки экспертов ВОЗ к отправке в Ухань, которые должны были расследовать причины возникновения пандемии. По некоторым данным, в последний момент Китай отказался принимать группу специалистов, хотя изначально договоренность была достигнута.

ВОЗ 31 декабря 2019 года получила уведомление о выявлении в Ухане случаев заболевания неизвестной пневмонией. Через неделю китайские власти установили, что возбудителем заболевания является вирус SARS-CoV-2, его назвали COVID-19. 11 марта 2020 года организация объявила вспышку пандемией.

Распространение штамма коронавируса, обнаруженного изначально в Великобритании, зафиксировали уже в 41 стране и территории. Он отличается высокой заразностью. Об этом сообщила ВОЗ.