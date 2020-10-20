Народная артистка РСФСР Ирина Скобцева несколько лет назад лишилась любимого образка Божьей Матери, который она носила более 50 лет.

Как пишет «Собеседник», Скобцева рассказывала, что ее дом в Барвихе ограбили, когда она на несколько часов уехала к сыну, режиссеру Федору Бондарчуку.

Среди прочего пропала золотая цепочка с образком Божьей Матери и маленькими бриллиантами вокруг.

«Я не расставалась с ней пятьдесят лет: на съемки, на какие-то дела всегда с ней ездила. Нельзя, чтобы ее видно было, так я под блузку или джемпер спрячу. Это было благословение патриарха, мой ангел-хранитель, который меня от всего оберегал. С ним я защищена», — сокрушалась тогда артистка.

Исчезновение украшения Скобцева расценила как знак свыше: «Видимо, мне сверху дали понять: мои дни на этом свете сочтены!».

Трагедия в семье Бондарчука

Как сообщал «Рамблер», Ирина Скобцева умерла 20 октября на 94-м году жизни. В тот же день, 20 октября 1994 года, скончался ее супруг Сергей Бондарчук.