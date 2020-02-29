СПОРТ

Этап серии Гран-при по художественной гимнастике в Тарту выиграли россиянки

01:24 01/03/2020

Этап серии Гран-при по художественной гимнастике проходит в эстонском Тарту с 27 февраля по 2 марта.

В индивидуальном многоборье все призовые места заняли российские гимнастки. Золото – у Арины Авериной, которая набрала 97,350 балла, серебро – у Лалы Крамаренко с 94,850 балла, бронза – у Екатерины Селезневой с 90,200 балла.

В десятке лидеров также находятся россиянки. На четвертом месте Дарья Трубникова, набравшая 89,750 балла и Мария Победушкина с 84,250 балла – на шестом.

В начале февраля российские гимнастки уже побеждали во всех индивидуальных упражнениях первого Гран-при сезона. Тогда Арина Аверина не смогла участвовать в соревнованиях.

Ирина Винер-Усманова рассказала в интервью, как становятся чемпионами в художественной гимнастике, о секретах мастерства, победах подопечных и планах на будущее.



