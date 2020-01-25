СПОРТ

Эстонский гонщик сорвался с обрыва на скорости 180 км/ч на ралли Монте-Карло

07:59 25/01/2020

Сенсацией завершился первый день ралли Монте-Карло. Действующий чемпион мира Отт Тянак вынужден был прекратить гонку уже через шесть минут после старта. На одном из участков эстонец задел обочину и сорвался с обрыва на скорости 180 километров в час, сообщает «МИР 24».

Машина несколько раз перевернулась, сломала крупное дерево и приземлилась на другую дорогу. Экипаж смог сам выбраться из автомобиля. Обследование в больнице показало, что никаких травм гонщики не получили. Однако ралли для них уже закончилось: болид полностью уничтожен.



