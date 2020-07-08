Эстония ожидает от Еврокомиссии дополнительной оценки безопасности Белорусской АЭС (БелАЭС), строящейся вблизи города Островец, сообщил в среду министр экономики и коммуникаций балтийской республики Таави Аас.

По словам Ааса, компромиссное предложение комиссии для стран Балтии содержит в себе рекомендацию усилить меры безопасности при строительстве БелАЭС. Однако при этом не исключается возможность дальнейшей покупки электроэнергии у третьих стран, то есть, не входящих в Европейский Союз.

«Сейчас дискуссия на эту тему дошла до вопроса о том, на каких условиях эти закупки могут быть продолжены. То есть, речь идет об атомной безопасности, о безопасности БелАЭС и о том, на каких условиях в случае, если АЭС в Островце будет запущена, продолжатся закупки электроэнергии у третьих стран», — пояснил министр.

Строительство БелАЭС в Островце больше всего беспокоит Литву, поскольку станция находится в 50 километрах от ее столицы Вильнюса. Литва считает, что станция строится без соблюдения норм безопасности. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Правительство балтийской республики уже приняло решение о том, что не будет закупать электроэнергию со станции и добивается, чтобы Латвия и Эстония подписали декларацию об отказе покупки электроэнергии с новой АЭС.

БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Минэнерго Белоруссии сообщило, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть — на сентябрь-октябрь. В середине апреля на энергоблоке №1 Белорусской АЭС перед пуском его реакторной установки завершился наиболее масштабный этап пуско-наладочных работ, так называемая горячая обкатка. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.