Министерство иностранных дел Эстонии обновило требования карантина для прибывающих из европейских стран, с понедельника две недели на карантине необходимо будет провести туристам из Болгарии, Хорватии, Люксембурга, Португалии, Швеции, Румынии, Чехии и Великобритании.

«Требование двухнедельного карантина с понедельника, 6 июля вводится для прибывающих в Эстонию туристов из Чехии и Хорватии. Это требование продолжает действовать для прибывающих из Швеции, Великобритании, Португалии, Румынии, Болгарии и Люксембурга», — говорится в сообщении.

МИД обновляет требования карантина для прибывающих из европейских стран каждую неделю. Требование двухнедельной самоизоляции связано с эпидемиологической ситуацией в стране, из которой прибывают туристы. Если коэффициент распространения коронавируса в такой стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 15 случаев на 100 тысяч жителей, то ограничения на передвижение не применяются.

Правительство Эстонии 28 мая одобрило открытие границ с 1 июня для прибывающих в страну из стран-членов ЕС и входящих в Шенгенскую зону государств.