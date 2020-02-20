Естественная убыль населения в январе-декабре 2019 года составила 316,2 тыс. человек, что превышает аналогичный показатель за 2018 год на 93 тыс. человек. Об этом говорится в докладе Росстата о социально-экономическом положении России, опубликованном на сайте ведомства в четверг.

В 2019 году родились 1,484 млн человек, умерли — 1,8 млн человек.

«В 2019 году по сравнению с 2018 годом в России отмечалось снижение числа родившихся (в 82 субъектах Российской Федерации) и числа умерших (в 66 субъектах)», — говорится в документе.

В целом по стране в 2019 году число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, в 33 регионах превышение составило 1,5 — 2,1 раза. Прирост зафиксирован в 18 регионах России.

По предварительной оценке Росстата, постоянное население России на 1 января 2020 года — 146,7 млн человек. Население сократилось на 30,4 тыс. человек с начала года, или на 0,02%. Миграционный прирост на 90,4% компенсировал естественную убыль населения.

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